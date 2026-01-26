Loto UNRPA Fresselines

Loto UNRPA Fresselines dimanche 1 février 2026.

Fresselines Creuse

Loto organisé par l’UNRPA, à partir de 14h salle polyvalente. Nombreux lots à gagner.
Rens 05 55 89 05 40   .

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 05 40 

