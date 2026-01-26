Loto UNRPA

Fresselines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Loto organisé par l’UNRPA, à partir de 14h salle polyvalente. Nombreux lots à gagner.

Rens 05 55 89 05 40 .

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 05 40

English : Loto UNRPA

L’événement Loto UNRPA Fresselines a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Pays Dunois