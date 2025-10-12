Loto UNRPA Livron-sur-Drôme
Loto UNRPA Livron-sur-Drôme dimanche 12 octobre 2025.
Loto UNRPA
Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
De nombreux lots à gagner !
Ouvert à tous
Organisé par l’UNRPA Livron
Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 67 70 pdelhomme.lesrefletsdargent@wanadoo.fr
English :
Lots of prizes to be won!
Open to all
Organized by UNRPA Livron
German :
Zahlreiche Preise zu gewinnen!
Für alle offen
Organisiert von der UNRPA Livron
Italiano :
Tanti premi in palio!
Aperto a tutti
Organizzato da UNRPA Livron
Espanol :
Muchos premios
Abierto a todos
Organizado por UNRPA Livron
L’événement Loto UNRPA Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme