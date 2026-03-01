Loto Urmatt

Loto

Rue des loisirs Urmatt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le sporting club d’Urmatt organise son loto ! Téléviseur 55 , bon d’achat de 150€, et d’autres nombreux lots à gagner et buvette et petite restauration sur place ! .

Rue des loisirs Urmatt 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 30 78 63

