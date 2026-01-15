Loto US Ouest 52 Châteauvillain

Loto US Ouest 52

Salle des Fêtes Châteauvillain Haute-Marne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Tout public

L’ US Ouest 52 organise son prochain loto à la salle des fêtes de Châteauvillain.

Venez profiter de 100 % de bon d’achat.

2 gros lots à gagner 500 € et 600 €.

De 6 à 15 cartons. Cartons personnels autorisés.

Buvette et petite restauration sur place. Places limitées.

Réservation par SMS au 06 01 94 89 00. .

Salle des Fêtes Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 01 94 89 00

