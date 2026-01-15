Loto US Ouest 52 Châteauvillain
Loto US Ouest 52 Châteauvillain samedi 7 février 2026.
Loto US Ouest 52
Salle des Fêtes Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Tout public
L’ US Ouest 52 organise son prochain loto à la salle des fêtes de Châteauvillain.
Venez profiter de 100 % de bon d’achat.
2 gros lots à gagner 500 € et 600 €.
De 6 à 15 cartons. Cartons personnels autorisés.
Buvette et petite restauration sur place. Places limitées.
Réservation par SMS au 06 01 94 89 00. .
Salle des Fêtes Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 01 94 89 00
L’événement Loto US Ouest 52 Châteauvillain a été mis à jour le 2026-01-16 par Antenne des Trois Forêts