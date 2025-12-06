Loto US Vasléenne Salle des Fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet

Loto US Vasléenne

Salle des Fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

L’Union sportive Vasléenne organise un week-end loto.

Gros lots cartes cadeaux de 800€,

3 cartes cadeaux de 120€ + de nombreuses autres cartes cadeaux

Plus de cadeaux et surprises tout au long de la soirée !

Animé par Danièle

Buvette, pâtisseries et sandwichs sur place .

