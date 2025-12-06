Loto US Vasléenne Salle des Fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet
Salle des Fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
L’Union sportive Vasléenne organise un week-end loto.
Gros lots cartes cadeaux de 800€,
3 cartes cadeaux de 120€ + de nombreuses autres cartes cadeaux
Plus de cadeaux et surprises tout au long de la soirée !
Animé par Danièle
Buvette, pâtisseries et sandwichs sur place .
Salle des Fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
