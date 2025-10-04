Loto USC Natation Crépy

Loto USC Natation Crépy samedi 4 octobre 2025.

Loto USC Natation

43 Rue Malezieux Briquet Crépy Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 17:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Loto organisé par l’USC Natation

De nombreux lots à gagner:

– TV

– Ordinateur portable

– Ninja Air Fryer

– Tireuse à bière

– Bons d’achats

Restauration sur place .

43 Rue Malezieux Briquet Crépy 02870 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 43 00 81

