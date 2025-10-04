Loto USC Natation Crépy
Loto USC Natation Crépy samedi 4 octobre 2025.
Loto USC Natation
43 Rue Malezieux Briquet Crépy Aisne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 17:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Loto organisé par l’USC Natation
De nombreux lots à gagner:
– TV
– Ordinateur portable
– Ninja Air Fryer
– Tireuse à bière
– Bons d’achats
Restauration sur place .
43 Rue Malezieux Briquet Crépy 02870 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 43 00 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto USC Natation Crépy a été mis à jour le 2025-09-03 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois