Loto USC Natation Crépy

Loto USC Natation Crépy samedi 4 octobre 2025.

Loto USC Natation

43 Rue Malezieux Briquet Crépy Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 17:30:00
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Loto organisé par l’USC Natation
De nombreux lots à gagner:
– TV
– Ordinateur portable
– Ninja Air Fryer
– Tireuse à bière
– Bons d’achats

Restauration sur place   .

43 Rue Malezieux Briquet Crépy 02870 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 43 00 81 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto USC Natation Crépy a été mis à jour le 2025-09-03 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois