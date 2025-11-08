Loto

Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le comité des fêtes de Saint-Dézery organise un loto avec de nombreux lots à gagner ; télévision, arifryer, robot aspirateur, brasero, cafetière à grains, bons d’achats et bien d’autres lots.

Bourriche, buvette et crêpes sur place

4€ le carton

10€ les 3 cartons

15€ les 5 cartons

20€ les 7 cartons .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Loto

German : Loto

Italiano :

Espanol : Loto

L’événement Loto Ussel a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze