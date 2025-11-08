Loto Ussel
Le comité des fêtes de Saint-Dézery organise un loto avec de nombreux lots à gagner ; télévision, arifryer, robot aspirateur, brasero, cafetière à grains, bons d’achats et bien d’autres lots.
Bourriche, buvette et crêpes sur place
4€ le carton
10€ les 3 cartons
15€ les 5 cartons
20€ les 7 cartons .
Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
