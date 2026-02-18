Loto USSM Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse
Loto USSM Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse samedi 14 mars 2026.
Loto USSM
Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14 23:59:00
2026-03-14
Le club de foot du village de Saint-Martin-en-Bresse organise son loto annuel.
Bons d’achats de 500 €, 200 €, 100 € et nombreux lots.
Petite restauration sur place. Pas de réservation, ouverture à 18h30 et début des parties à 19h30. .
Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 90 17 71 st-martin-bresse.us@lbfc-foot.fr
