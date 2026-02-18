Loto USSM Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse

Loto USSM

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Le club de foot du village de Saint-Martin-en-Bresse organise son loto annuel.

Bons d’achats de 500 €, 200 €, 100 € et nombreux lots.

Petite restauration sur place. Pas de réservation, ouverture à 18h30 et début des parties à 19h30. .

