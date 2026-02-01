Loto USU Ussel
Loto USU Ussel samedi 4 avril 2026.
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : – –
L’union sportive usselloise USU organise un loto avec de nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine justine.usu@gmail.com
