Loto USU

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’union sportive usselloise USU organise un loto avec de nombreux lots à gagner.

Buvette et restauration sur place .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine justine.usu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto USU

L’événement Loto USU Ussel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze