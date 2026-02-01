Loto USU Ussel

Loto USU

Loto USU Ussel samedi 4 avril 2026.

Loto USU

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

L’union sportive usselloise USU organise un loto avec de nombreux lots à gagner.

Buvette et restauration sur place   .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   justine.usu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto USU

L’événement Loto USU Ussel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze