Loto – Vagney, 15 mai 2025 13:30, Vagney.

Vosges

Loto Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – –

Début : Jeudi Jeudi 2025-05-15 13:30:00

fin : 2025-05-15 17:00:00

2025-05-15

L’association VICA, en partenariat avec l’EHPAD Le Solem, vous invite à un après-midi placé sous le signe de la convivialité et du jeu!

Venez tenter votre chance ! De nombreux lots à gagner ! Buvette et petite restauration sur place. Ouvert à tous Ambiance chaleureuse garantie !Adultes

Place de la Libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 70 18

English :

The VICA association, in partnership with EHPAD Le Solem, invites you to an afternoon of fun and games!

Come and try your luck! Lots of prizes to be won! Refreshments and snacks on site. Open to all? Warm atmosphere guaranteed!

German :

Der Verein VICA lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Pflegeheim Le Solem zu einem Nachmittag ein, der ganz im Zeichen der Geselligkeit und des Spiels steht!

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück! Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen! Getränke und kleine Snacks vor Ort. Für alle offen ? Herzliche Atmosphäre garantiert!

Italiano :

L’associazione VICA, in collaborazione con EHPAD Le Solem, vi invita a un pomeriggio di giochi e divertimento!

Venite a tentare la fortuna! Tanti premi in palio! Rinfreschi e spuntini sul posto. Aperto a tutti? Atmosfera calorosa garantita!

Espanol :

La asociación VICA, en colaboración con EHPAD Le Solem, le invita a una tarde de diversión y juegos

¡Ven a probar suerte! ¡Muchos premios para ganar! Refrescos y aperitivos en el sitio. Abierto a todos Ambiente acogedor garantizado

