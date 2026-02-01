Loto Salle polyvalente Vagney

Loto

Salle polyvalente Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée LOTO avec de nombreux lots à remporter.Tout public

0 .

Salle polyvalente Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 19 15 94 37 classevagney.2028@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LOTO evening with lots of prizes to be won.

L’événement Loto Vagney a été mis à jour le 2026-02-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES