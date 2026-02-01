Loto Salle polyvalente Vagney
Loto Salle polyvalente Vagney samedi 21 février 2026.
Loto
Salle polyvalente Place de la Libération Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Soirée LOTO avec de nombreux lots à remporter.Tout public
0 .
Salle polyvalente Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 19 15 94 37 classevagney.2028@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LOTO evening with lots of prizes to be won.
L’événement Loto Vagney a été mis à jour le 2026-02-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES