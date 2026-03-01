Loto Salle multi-activités Val-Couesnon
Loto Salle multi-activités Val-Couesnon samedi 14 mars 2026.
Loto
Salle multi-activités 2 rue des Trembles Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-14 20:00:00
La Team Fabien-Fabienne Animation anime ce loto au profit de l’association des parents d’élèves de l’école René Louiche Desfontaines de Tremblay.
A gagner
1 Bon d’achat de 600 €
1 Bons d’achat de 150 €
5 Bons d’achats de 100 €
4 Bons d’achats de 50 €
9 Bons d’achats de 40 €
9 Bons d’achats de 30 €
Et de nombreux autres lots… total de 2 500 € de lots et de bons d’achat à gagner.
Restauration et buvette sur place.
Ouverture des portes à 18h Loto à 20h
Réservation conseillée .
Salle multi-activités 2 rue des Trembles Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 37 94 71
English :
