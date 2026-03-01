Loto Salle multi-activités Val-Couesnon

Loto

Salle multi-activités 2 rue des Trembles Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La Team Fabien-Fabienne Animation anime ce loto au profit de l’association des parents d’élèves de l’école René Louiche Desfontaines de Tremblay.

A gagner

1 Bon d’achat de 600 €

1 Bons d’achat de 150 €

5 Bons d’achats de 100 €

4 Bons d’achats de 50 €

9 Bons d’achats de 40 €

9 Bons d’achats de 30 €

Et de nombreux autres lots… total de 2 500 € de lots et de bons d’achat à gagner.

Restauration et buvette sur place.

Ouverture des portes à 18h Loto à 20h

Réservation conseillée .

Salle multi-activités 2 rue des Trembles Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 37 94 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne