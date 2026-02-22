Loto Vald’Yerre
Loto Vald’Yerre dimanche 19 avril 2026.
Loto
Salle multi-activités Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Loto spécial bons d’achats au profit de l’association Sourire de Mômes 28. Restauration et buvette sur place.
Ouverture des portes à 11h00.
De nombreux bons d’achats sont à gagner.
Tarifs des cartons
– 3 € le carton
– 9 € la planche de 3
– 16 € la planche de 6
+ 2 parties enfants
+ Bingo. .
Salle multi-activités Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 06 46 93 66
English :
Special voucher bingo in aid of the Sourire de Mômes 28 association. Catering and refreshments on site.
