Loto Vald’Yerre

Loto

Salle multi-activités Vald’Yerre Eure-et-Loir

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Loto spécial bons d’achats au profit de l’association Sourire de Mômes 28. Restauration et buvette sur place.

Ouverture des portes à 11h00.

De nombreux bons d’achats sont à gagner.

Tarifs des cartons

– 3 € le carton

– 9 € la planche de 3

– 16 € la planche de 6

+ 2 parties enfants

+ Bingo. .

Salle multi-activités Vald'Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Special voucher bingo in aid of the Sourire de Mômes 28 association. Catering and refreshments on site.

