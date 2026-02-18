Loto Vallenay
Loto Vallenay dimanche 1 mars 2026.
Loto
Avenue Hubert Gaulier Vallenay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Loto du comité des fêtes de Crézançay, pour un dimanche après-midi dans la bonne humeur!
Plusieurs lots sont à remporter lors de ce loto. Compterez-vous parmi les gagnants ? .
Avenue Hubert Gaulier Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24
English :
Crézançay Festival Committee’s Loto, hosted by Alain, in a great atmosphere!
L’événement Loto Vallenay a été mis à jour le 2026-02-18 par OT LIGNIERES