Loto

Avenue Hubert Gaulier Vallenay Cher

Début : Dimanche 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Loto du comité des fêtes de Crézançay, pour un dimanche après-midi dans la bonne humeur!

Plusieurs lots sont à remporter lors de ce loto. Compterez-vous parmi les gagnants ? .

Avenue Hubert Gaulier Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24

English :

Crézançay Festival Committee’s Loto, hosted by Alain, in a great atmosphere!

L’événement Loto Vallenay a été mis à jour le 2026-02-18 par OT LIGNIERES