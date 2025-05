Loto – Vallon-en-Sully, 8 juin 2025 07:00, Vallon-en-Sully.

Allier

Loto Vallon-en-Sully Allier

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

L’US Vallon organise son premier loto de la saison à partir de 14h à la salle polyvalente de Vallon-en-Sully. Ouverture des portes à 12h30. Buvette, sandwichs, pâtisseries. 18 parties dont un mini-bingo et une partie spéciale.

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 00 02

English :

US Vallon organizes its first bingo of the season from 2pm at the Salle Polyvalente in Vallon-en-Sully. Doors open at 12.30pm. Refreshments, sandwiches, pastries. 18 games, including a mini-bingo and a special game.

German :

Die US Vallon organisiert ihr erstes Lotto der Saison ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle von Vallon-en-Sully. Öffnung der Türen um 12.30 Uhr. Getränke, Sandwiches, Gebäck. 18 Spiele, darunter ein Mini-Bingo und ein Sonderspiel.

Italiano :

L’US Vallon organizza la prima tombola della stagione a partire dalle 14.00 presso la Salle Polyvalente di Vallon-en-Sully. Le porte si aprono alle 12.30. Rinfresco, panini e pasticcini. 18 giochi tra cui un mini-bingo e un gioco speciale.

Espanol :

US Vallon celebra su primer bingo de la temporada a partir de las 14.00 horas en la Sala Polivalente de Vallon-en-Sully. Apertura de puertas a las 12.30 h. Refrescos, bocadillos y bollería. 18 juegos, entre ellos un minibingo y un juego especial.

L’événement Loto Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2025-05-21 par Montluçon Tourisme