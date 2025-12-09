Loto Salle Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre
Loto Salle Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre dimanche 15 mars 2026.
Salle Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
L’Apel de l’école Ste Thérése de Saint Mars la jaille organise son Loto le 15 Mars 2026.
Animé par Jean-Paul.
Des cartes cadeaux à gagner.
Le 1er lot valeur de 1 000€.
Buvette et restauration.
Réservation conseillée par sms. .
English :
The Apel de l’école Ste Thérése de Saint Mars la jaille organizes its Loto on March 15, 2026.
