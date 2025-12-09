Loto Salle Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre

Loto

Salle Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

L’Apel de l’école Ste Thérése de Saint Mars la jaille organise son Loto le 15 Mars 2026.

Animé par Jean-Paul.

Des cartes cadeaux à gagner.

Le 1er lot valeur de 1 000€.

Buvette et restauration.

Réservation conseillée par sms. .

+33 6 35 29 77 03

English :

The Apel de l’école Ste Thérése de Saint Mars la jaille organizes its Loto on March 15, 2026.

