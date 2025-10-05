LOTO Valras-Plage

LOTO Valras-Plage dimanche 5 octobre 2025.

LOTO

Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-05 2025-10-16 2025-10-21 2025-10-23

Le loto est un jeu de hasard où les participants cochent des numéros et espèrent remporter des gains selon les tirages. Chance et excitation au rendez-vous !

Le loto est un jeu de hasard très populaire où chaque joueur choisit des numéros sur une grille. Lors du tirage, certains numéros sont tirés au sort et permettent de remporter des gains en fonction de la combinaison obtenue. Accessible à tous, il mêle suspense et espoir de chance, offrant des moments de divertissement et d’excitation.

Dimanche 05 Octobre LOTO Estrella Flamenca

Jeudi 16 Octobre 2025 LOTO Club des Séniors Hippocampe

Mardi 21 Octobre 2025 LOTO de l’APPP

Jeudi 23 Octobre 2025 LOTO de la Pétanque de la Marine .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33

English :

Come and enjoy the bingo organized by the « Lous Ramaïres » rowing club!

German :

Kommen Sie und genießen Sie das vom Ruderclub « Lous Ramaïres » organisierte Lotto!

Italiano :

Il Lotto è un gioco d’azzardo in cui i giocatori segnano i numeri e sperano di vincere dei premi a seconda dell’estrazione. È tutta una questione di fortuna ed eccitazione!

Espanol :

¡Ven a disfrutar del bingo organizado por el club de remo « Lous Ramaïres »!

L’événement LOTO Valras-Plage a été mis à jour le 2025-09-15 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE