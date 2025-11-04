LOTO Valras-Plage

LOTO Valras-Plage mardi 4 novembre 2025.

LOTO

Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-09 2025-11-13 2025-11-18 2025-11-20 2025-11-23 2025-11-27

Le loto est un jeu de hasard où les participants cochent des numéros et espèrent remporter des gains selon les tirages. Chance et excitation au rendez-vous !

Mardi 04 Novembre 2025 LOTO de la Ligue Contre le Cancer

Jeudi 09 Novembre 2025 LOTO Lous Ramaïres Valrassiens

Jeudi 13 Novembre 2025 LOTO de la Pétanque de la Marine

Mardi 18 Novembre 2025 LOTO Club de l’Amitié

Jeudi 20 Novembre 2025 LOTO de la Pétanque de la Marine

Dimanche 23 Novembre LOTO l’Espoir pour l’Enfant

Jeudi 27 Novembre 2025 LOTO Club des Séniors Hippocampe .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33

