Loto Salle des fêtes Le Vignares Valréas
Loto Salle des fêtes Le Vignares Valréas dimanche 14 décembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Le Vignares Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Toute l’équipe du C.A.E.M ( Centre d’activité d’enseignement musical) vous attend pour venir tenter votre chance lors de notre loto de Noël.
Salle des fêtes Le Vignares Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 57 09 c.a.e.m@wanadoo.fr
English :
The whole C.A.E.M. (Centre d’activité d’enseignement musical) team is waiting for you to come and try your luck at our Christmas lottery.
