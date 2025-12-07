LOTO Valros

LOTO

Avenue de la Mer Valros Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Participez au loto convivial organisé par l’Association des Chasseurs et Propriétaires de Montblanc et tentez de remporter de nombreux lots dans une ambiance chaleureuse et familiale.

L’association des chasseurs et propriétaire de Montblanc vous invite à son grand loto annuel, un rendez-vous incontournable de la vie locale.

Dans une atmosphère chaleureuse, venez tenter votre chance autour de plusieurs parties avec de nombreux lots à gagner paniers garnis, bons d’achat, produits locaux… .

+33 4 67 98 69 69

English :

Take part in the friendly bingo organized by the Association des Chasseurs et Propriétaires de Montblanc and try your luck at winning lots in a warm, family atmosphere.

German :

Nehmen Sie an dem geselligen Lotto teil, das von der Association des Chasseurs et Propriétaires de Montblanc organisiert wird, und versuchen Sie, in einer herzlichen und familiären Atmosphäre zahlreiche Preise zu gewinnen.

Italiano :

Partecipate al simpatico bingo organizzato dall’Association des Chasseurs et Propriétaires de Montblanc e tentate la fortuna per vincere tanti premi in un’atmosfera calda e familiare.

Espanol :

Participe en el simpático bingo organizado por la Association des Chasseurs et Propriétaires de Montblanc y pruebe suerte para ganar muchos premios en un ambiente cálido y familiar.

