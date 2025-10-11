Loto Varennes-en-Argonne

Loto Varennes-en-Argonne samedi 11 octobre 2025.

Loto

rue Tabur Varennes-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 23:59:00

Date(s) :

2025-10-11

Plus qu’un jeu de hasard, venez participer à des parties endiablées, des rires et du suspense. De superbes lots à gagner !

Ouverture des portes à 18h et démarrage du jeu à 20h.

Réservation conseillée.Tout public

0 .

rue Tabur Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est barsbarsfestival@gmail.com

English :

More than just a game of chance, come and join in the excitement, laughter and suspense. Great prizes to be won!

Doors open at 6pm, game starts at 8pm.

Reservations recommended.

German :

Mehr als nur ein Glücksspiel, kommen Sie und nehmen Sie an wilden Partien, Lachen und Spannung teil. Es gibt tolle Preise zu gewinnen!

Türöffnung um 18 Uhr und Spielbeginn um 20 Uhr.

Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Più di un semplice gioco d’azzardo, venite a partecipare all’eccitazione, alle risate e alla suspense. In palio fantastici premi!

Le porte si aprono alle 18.00 e il gioco inizia alle 20.00.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Más que un juego de azar, venga y participe en la emoción, las risas y el suspense. Podrás ganar fantásticos premios

Apertura de puertas a las 18.00 y comienzo del juego a las 20.00.

Se recomienda reservar.

L’événement Loto Varennes-en-Argonne a été mis à jour le 2025-09-02 par OT DU PAYS D’ARGONNE