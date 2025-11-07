Loto Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto

Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Loto organisé par le Basket de Varennes.
English :

Loto organized by Varennes Basket.

German :

Lotto, organisiert vom Basketballverein von Varennes.

Italiano :

Loto organizzata da Varennes Basket.

Espanol :

Loto organizado por Varennes Basket.

