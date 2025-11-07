Loto Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
Loto Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier vendredi 7 novembre 2025.
Loto
Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Loto organisé par le Basket de Varennes.
Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00
English :
Loto organized by Varennes Basket.
German :
Lotto, organisiert vom Basketballverein von Varennes.
Italiano :
Loto organizzata da Varennes Basket.
Espanol :
Loto organizado por Varennes Basket.
L’événement Loto Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire