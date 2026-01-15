Loto Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Loto

Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le carton

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Loto organisé par l’amicale laïque George Sand

Restauration et buvette sur place.

Un carton offert pour un plateau repas acheté.

Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 65 02 04

English :

Loto organized by Amicale laïque George Sand

Catering and refreshments on site.

One free box for every meal tray purchased.

L’événement Loto Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire