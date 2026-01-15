Loto Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
Loto Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier samedi 7 février 2026.
Loto
Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
le carton
Date :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Loto organisé par l’amicale laïque George Sand
Restauration et buvette sur place.
Un carton offert pour un plateau repas acheté.
Salle Max Favalelli 11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 65 02 04
English :
Loto organized by Amicale laïque George Sand
Catering and refreshments on site.
One free box for every meal tray purchased.
L’événement Loto Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire