Loto Vendeuvre-sur-Barse

Vendeuvre-sur-Barse

2026-02-21 17:30:00

2026-02-21

2026-02-21

Tentez votre chance au loto organisé par l’association Les amis des écoles ! Vous pourrez tenter de gagner de nombreux lots vol en montgolfière, aspirateur balai, pass Nigloland, cave à vin, robot pâtissier, friteuse sans huile, bons d’achat…

Buvette & restauration sur place pour vos repas. Attention, les pique-niques sont interdits.

Ouverture des portes dès 17h30, pour un début de jeu à 19h. 3 .

Salle des sociétés Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est

