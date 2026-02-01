Loto Vendeuvre-sur-Barse
Loto Vendeuvre-sur-Barse samedi 21 février 2026.
Salle des sociétés Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tentez votre chance au loto organisé par l’association Les amis des écoles ! Vous pourrez tenter de gagner de nombreux lots vol en montgolfière, aspirateur balai, pass Nigloland, cave à vin, robot pâtissier, friteuse sans huile, bons d’achat…
Buvette & restauration sur place pour vos repas. Attention, les pique-niques sont interdits.
Ouverture des portes dès 17h30, pour un début de jeu à 19h. 3 .
Salle des sociétés Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 52 72 69 00
