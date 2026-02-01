Loto Salle des Fêtes de Ventron Ventron

Loto

Salle des Fêtes de Ventron Place de la Mairie Ventron Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Loto organisé par l’école de Ventron. De nombreux lots sont à gagner un week-end pour deux, un robot de cuisine, et de nombreux autres lots. Réservation conseillée par téléphone.Tout public

Salle des Fêtes de Ventron Place de la Mairie Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 18 48

English :

Loto organized by the Ventron school. Lots to be won: a weekend for two, a kitchen robot and many other prizes. Reservations recommended by telephone.

