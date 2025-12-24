LOTO, Vérac
LOTO, Vérac samedi 10 janvier 2026.
LOTO
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Ouverture des portes à 18h00
Démarrage du loto à 20h30
De nombreux lots vous attendront ce jour-là même si la liste n’est à ce jour pas encore figée.
40 LOTS
– SEJOUR DE 2 JOURS AU PUY DU FOU Entrée + hôtel + petit déjeuner + spectacle Les Noces de Feu.
– CONSOLE NINTENDO SWITCH LIFE
– AIR FRYER.
– CAFETIERE DOLCE GUSTO GENIO S automatic.
– BONS D’ACHAT et LOTS de 150€ 50€ 30€…
– JAMBONS…
– LOTS DE CHAMPAGNES et VINS…
– LOTS DE BOUCHERIE.
– PANIERS GARNIS.
– SOIREES SPECTACLE.
Et encore plus de lots…
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE .
58 ROUTE DES MAURINS Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr
