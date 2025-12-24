LOTO, Vérac

LOTO

58 ROUTE DES MAURINS Vérac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Ouverture des portes à 18h00

Démarrage du loto à 20h30

De nombreux lots vous attendront ce jour-là même si la liste n’est à ce jour pas encore figée.

40 LOTS

– SEJOUR DE 2 JOURS AU PUY DU FOU Entrée + hôtel + petit déjeuner + spectacle Les Noces de Feu.

– CONSOLE NINTENDO SWITCH LIFE

– AIR FRYER.

– CAFETIERE DOLCE GUSTO GENIO S automatic.

– BONS D’ACHAT et LOTS de 150€ 50€ 30€…

– JAMBONS…

– LOTS DE CHAMPAGNES et VINS…

– LOTS DE BOUCHERIE.

– PANIERS GARNIS.

– SOIREES SPECTACLE.

Et encore plus de lots…

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE .

58 ROUTE DES MAURINS Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr

English : LOTO

