Loto Salle des Congrès Vernon

Loto

Salle des Congrès 2 rue des Bourdines Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Rendez-vous le samedi 1er février pour un grand super loto à la Salle des Congrès de Vernon.

Accueil à partir de 12h, début des jeux à 14h30.

De nombreux lots sont à gagner, dont 1 500 € de bons d’achats, plusieurs bons de 600 €, 500 €, 300 €, 2 × 150 €, 2 × 100 €, un caddie garni de 200 €, cinq filets garnis, ainsi qu’une méga tombola avec plus de 25 lots et une grande cagnotte.

Tarifs 3 € le carton, 20 € la plaque de 12 grilles, 4 € les annexes, 3 € pour 10 €. Un carton est offert pour chaque joueur.

Un repas sur place est proposé (tartiflette maison, verre de vin ou soft et flan) au tarif de 15 €. La participation au repas n’est pas obligatoire pour jouer.

Réservations loto 06 71 96 61 37

Réservations repas 06 65 98 31 11

Animation assurée par Léna. .

Salle des Congrès 2 rue des Bourdines Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 96 61 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Vernon a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération