Loto Salle des Congrès Vernon

Rendez-vous le samedi 1er février pour un grand super loto à la Salle des Congrès de Vernon.
Accueil à partir de 12h, début des jeux à 14h30.
De nombreux lots sont à gagner, dont 1 500 € de bons d’achats, plusieurs bons de 600 €, 500 €, 300 €, 2 × 150 €, 2 × 100 €, un caddie garni de 200 €, cinq filets garnis, ainsi qu’une méga tombola avec plus de 25 lots et une grande cagnotte.
Tarifs 3 € le carton, 20 € la plaque de 12 grilles, 4 € les annexes, 3 € pour 10 €. Un carton est offert pour chaque joueur.
Un repas sur place est proposé (tartiflette maison, verre de vin ou soft et flan) au tarif de 15 €. La participation au repas n’est pas obligatoire pour jouer.
Réservations loto 06 71 96 61 37
Réservations repas 06 65 98 31 11
Animation assurée par Léna. .
Salle des Congrès 2 rue des Bourdines Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 96 61 37
