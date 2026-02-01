Loto Vétérans Salle des fêtes Pierrelatte
Loto Vétérans Salle des fêtes Pierrelatte dimanche 22 février 2026.
Loto Vétérans
Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Restauration et buvette sur place. De nombreux lots à gagner dont cure pour 2 personnes, TV, Air fryer, bon d’achat.
26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 25 14 56
English :
Catering and refreshments on site. Numerous prizes to be won including: cure for 2 people, TV, Air fryer, gift voucher.
L’événement Loto Vétérans Pierrelatte a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence