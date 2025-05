Loto – TOURNY Vexin-sur-Epte, 1 juin 2025 12:00, Vexin-sur-Epte.

Eure

Loto TOURNY Salle des fêtes Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 12:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Ouverture à 12h Début des jeux à 13h30 à la salle des fêtes de Tourny

Organisé par Vexin-sur-Epte Handball

De nombreux lots sont à remporter Bons d’achats (400€, 150€, 100€, 50€), air fryer, micro onde, montre connectée, enceinte, blender, cosmétique, produits locaux, pannier terroir, etc.

Jeux annexes bons d’achats de 100€, centrale vapeur, casque audio

Tarifs

1 carton pour 3€

4 cartons pour 10€

6 cartons pour 12€

7 cartons pour 15€

plaque de 12 pour 18€

14 cartons pour 20€

Restauration sur place

Réservations auprès de Jeanne

06 24 04 53 41

www.jeanneloto27.fr

TOURNY Salle des fêtes

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 24 04 53 41

English : Loto

Opening at 12 ? Games start at 1:30pm at Tourny village hall

Organized by Vexin-sur-Epte Handball

Lots of prizes to be won: shopping vouchers (400?, 150?, 100?, 50?), air fryer, microwave, connected watch, speaker, blender, cosmetics, local products, local basket, etc.

Side games: 100? vouchers, steam generator, headphones

Prices

1 box for 3?

4 boxes for 10?

6 boxes for 12?

7 cartons for 15?

plate of 12 for 18?

14 cartons for 20?

On-site catering

Reservations with Jeanne

06 24 04 53 41

www.jeanneloto27.fr

German :

Eröffnung um 12 Uhr ? Beginn der Spiele um 13:30 Uhr in der Festhalle von Tourny

Organisiert von Vexin-sur-Epte Handball

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine (400?, 150?, 100?, 50?), Air Fryer, Mikrowelle, Smartwatch, Lautsprecher, Mixer, Kosmetika, lokale Produkte, regionaler Einkaufskorb, etc.

Zusatzspiele: Einkaufsgutscheine (100?), Dampfbügelstation, Kopfhörer

Preise:

1 Karton für 3?

4 Kartons für 10?

6 Kartons für 12?

7 Kartons für 15?

12er-Packung für 18?

14 Kartons für 20?

Verpflegung vor Ort

Reservierungen bei Jeanne:

06 24 04 53 41

www.jeanneloto27.fr

Italiano :

Apertura alle 12.00? Inizio dei giochi alle 13.30 nella sala del villaggio di Tourny

Organizzato da Pallamano Vexin-sur-Epte

Tanti premi in palio: buoni spesa (400?, 150?, 100?, 50?), friggitrice ad aria, forno a microonde, orologio connesso, altoparlante, frullatore, cosmetici, prodotti locali, cestino locale, ecc.

Altri giochi: buoni spesa da 100?, generatore di vapore, cuffie, ecc

Prezzi

1 scatola per 3?

4 scatole per 10?

6 scatole per 12?

7 scatole per 15?

piatto da 12 per 18?

14 scatole per 20?

Catering in loco

Prenotazioni presso Jeanne

06 24 04 53 41

www.jeanneloto27.fr

Espanol :

Inauguración a las 12.00 horas ? Inicio de los partidos a las 13.30 horas en la sala de fiestas de Tourny

Organizado por Vexin-sur-Epte Handball

Muchos premios para ganar: vales de compra (400?, 150?, 100?, 50?), freidora de aire, microondas, reloj conectado, altavoz, batidora, cosméticos, productos locales, cesta local, etc.

Otros juegos: vales de compra de 100?, generador de vapor, auriculares, etc

Precios

1 caja por 3?

4 cajas por 10?

6 cajas por 12?

7 cajas por 15?

plato de 12 por 18?

¿14 cajas por 20?

Catering in situ

Reservas con Jeanne

06 24 04 53 41

www.jeanneloto27.fr

L’événement Loto Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération