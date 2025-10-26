Loto Salle de Mutualité Vichy

Loto Salle de Mutualité Vichy dimanche 26 octobre 2025.

Loto

Salle de Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

2€ la carte / 6 cartes 10€

Début : 2025-10-26 13:30:00

fin : 2025-10-26 19:30:00

2025-10-26

Animation de Quartier

Salle de Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 84 73 86 ass.desgraves@laposte.net

English :

Neighborhood Animation

German :

Animation im Stadtteil

Italiano :

Animazione di quartiere

Espanol :

Animación vecinal

