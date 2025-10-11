Loto Vicq-sur-Breuilh
Loto Vicq-sur-Breuilh samedi 11 octobre 2025.
Loto
Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
De nombreux lot à gagner dont un bon d’achat de 300€ et pour la partie enfant 2 places pour le concert Disney au Zénith de Limoges.
Réservation possible. Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes à 19h. .
Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 43 46 36
