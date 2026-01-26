Loto

1 rue de Provence Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Nombreux bons d’achat. Buvette et petite restauration.

Plus de 4100€ en lots de bons d’achats. Buvette et petite restauration sur place. .

1 rue de Provence Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 89 02 98 info@acthann.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Numerous gift vouchers. Refreshments and snacks.

L’événement Loto Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay