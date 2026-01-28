Loto Vieux-Thann

Loto

Début : Samedi 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Une animation ludique placée sous le signe du suspense et de la convivialité. Les numéros s’enchaînent, les cartons se remplissent et l’ambiance chaleureuse invite au partage et à la bonne humeur. Buvette et petite restauration seront sur place. .

Rue de Normandie Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 44 19 89

A friendly lotto event combining suspense and good humor. A fun way to get together, play and share.

