LOTO Villeneuve-Saint-Germain
LOTO Villeneuve-Saint-Germain vendredi 17 octobre 2025.
LOTO
Villeneuve-Saint-Germain Aisne
Début : 2025-10-17 17:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-17
LOTO DU CLUB DE SOISSONS NATATION SPORTIVE
LOTO DU CLUB DE SOISSONS NATATION SPORTIVE .
Villeneuve-Saint-Germain 02200 Aisne Hauts-de-France rnattier@agglo-soissonnais.com
English :
CLUB DE SOISSONS NATATION SPORTIVE BINGO
German :
LOTTO DES SOISSONS NATATION SPORTIVE CLUB
Italiano :
CLUB DI NUOTO DI SOISSONS LOTO
Espanol :
CLUB DE NATACIÓN DE SOISSONS LOTO
L’événement LOTO Villeneuve-Saint-Germain a été mis à jour le 2025-09-15 par CA GrandSoissons