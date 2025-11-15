Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LOTO Villersexel

LOTO Villersexel samedi 15 novembre 2025.

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Début : 2025-11-15 20:00:00
2025-11-15

Loto organisé par l’association Les Chats’nonymes.
Nombreux bons d’achats et parties spéciales.
Début des parties à 20h.
Buffet et buvette sur place.   .

salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 18 33 22 

