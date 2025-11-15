LOTO Villersexel
LOTO Villersexel samedi 15 novembre 2025.
LOTO
salle des fêtes Villersexel Haute-Saône
Loto organisé par l’association Les Chats’nonymes.
Nombreux bons d’achats et parties spéciales.
Début des parties à 20h.
Buffet et buvette sur place. .
salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 18 33 22
