LOTO Villersexel

LOTO

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Loto organisé par l’association Les Chats’nonymes.

Nombreux bons d’achats et parties spéciales.

Début des parties à 20h.

Buffet et buvette sur place. .

+33 6 46 18 33 22

