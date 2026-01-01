LOTO Villersexel

LOTO

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Loto organisé par l’association Les Chats’nonymes.

Nombreux bons d’achats et parties spéciales.

Buffet et buvette sur place. .

+33 6 46 18 33 22

English : LOTO

