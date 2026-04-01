LOTO Villersexel
LOTO Villersexel dimanche 19 avril 2026.
Villersexel
LOTO
salle des fêtes Villersexel Haute-Saône
Tarif : 4 – 4 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Loto à la salle des fêtes de Villersexel organisé par l’association Sourire et Handicap.
Nombreuses parties et bons d’achat. .
salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 88 18 72
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English : LOTO
L’événement LOTO Villersexel a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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