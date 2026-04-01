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LOTO Villersexel

LOTO Villersexel

LOTO Villersexel dimanche 19 avril 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 70110 Villersexel

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 4 4 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villersexel

LOTO

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Loto à la salle des fêtes de Villersexel organisé par l’association Sourire et Handicap.
Nombreuses parties et bons d’achat.   .

salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 88 18 72 

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English : LOTO

L’événement LOTO Villersexel a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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