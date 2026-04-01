Villersexel

LOTO

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 12:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Loto à la salle des fêtes de Villersexel organisé par l’association Sourire et Handicap.

Nombreuses parties et bons d’achat. .

salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 88 18 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LOTO

L’événement LOTO Villersexel a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL