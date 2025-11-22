Loto Salle Polyvalente Villetoureix
Loto Salle Polyvalente Villetoureix samedi 22 novembre 2025.
Loto
Salle Polyvalente Plaine des Sports Villetoureix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Loto, organisé par La Sociéte de Chasse Venez tenter votre chance lors de notre grand loto ! De nombreux lots à gagner dans une ambiance conviviale et festive.
Loto, organisé par La Sociéte de Chasse Venez tenter votre chance lors de notre grand loto ! De nombreux lots à gagner dans une ambiance conviviale et festive. .
Salle Polyvalente Plaine des Sports Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 15 39 40
English : Loto
Loto, organized by La Sociéte de Chasse Come and try your luck at our big lotto! Lots of prizes to be won in a friendly, festive atmosphere.
German : Loto
Lotto, organisiert von La Sociéte de Chasse Versuchen Sie Ihr Glück bei unserem großen Lotto! In einer freundlichen und festlichen Atmosphäre gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen.
Italiano :
Lotto, organizzato da La Sociéte de Chasse Venite a tentare la fortuna al nostro grande lotto! Tanti premi in palio in un’atmosfera amichevole e festosa.
Espanol : Loto
Lotería, organizada por La Sociéte de Chasse ¡Venga a probar suerte en nuestra gran lotería! Numerosos premios en un ambiente agradable y festivo.
L’événement Loto Villetoureix a été mis à jour le 2025-11-09 par Val de Dronne