Loto Salle Polyvalente Villetoureix

Salle Polyvalente Plaine des Sports Villetoureix Dordogne

2025-11-22

2025-11-22

2025-11-22

Loto, organisé par La Sociéte de Chasse Venez tenter votre chance lors de notre grand loto ! De nombreux lots à gagner dans une ambiance conviviale et festive.

Salle Polyvalente Plaine des Sports Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Loto

Loto, organized by La Sociéte de Chasse Come and try your luck at our big lotto! Lots of prizes to be won in a friendly, festive atmosphere.

German : Loto

Lotto, organisiert von La Sociéte de Chasse Versuchen Sie Ihr Glück bei unserem großen Lotto! In einer freundlichen und festlichen Atmosphäre gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen.

Italiano :

Lotto, organizzato da La Sociéte de Chasse Venite a tentare la fortuna al nostro grande lotto! Tanti premi in palio in un’atmosfera amichevole e festosa.

Espanol : Loto

Lotería, organizada por La Sociéte de Chasse ¡Venga a probar suerte en nuestra gran lotería! Numerosos premios en un ambiente agradable y festivo.

L’événement Loto Villetoureix a été mis à jour le 2025-11-09 par Val de Dronne