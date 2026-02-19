Loto

Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves des Hauts de Dronne, salle polyvalente à 19h30, informations ape.hautsdedronne@gmail.com

Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ape.hautsdedronne@gmail.com

English :

Loto organized by the Association des Parents d?Elèves des Hauts de Dronne, salle polyvalente at 7.30pm, information ape.hautsdedronne@gmail.com

L’événement Loto Villetoureix a été mis à jour le 2026-02-17 par Val de Dronne