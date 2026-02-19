Loto Villetoureix
Loto Villetoureix samedi 14 mars 2026.
Loto
Villetoureix Dordogne
Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves des Hauts de Dronne, salle polyvalente à 19h30, informations ape.hautsdedronne@gmail.com
Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ape.hautsdedronne@gmail.com
English :
Loto organized by the Association des Parents d?Elèves des Hauts de Dronne, salle polyvalente at 7.30pm, information ape.hautsdedronne@gmail.com
