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Loto Vinsobres

Loto Vinsobres dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Vinsobres

Ville : 26110 Vinsobres

Département : Drôme

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vinsobres

Loto

Salle des fêtes de Vinsobres Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Loto au profit de l’école de Vinsobres avec de nombreux lots à gagner, restauration et buvette sur place.
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Salle des fêtes de Vinsobres Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 13 80 51  apei.loupitchouvinsobrais@gmail.com

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English :

Lotto in aid of the Vinsobres school, with lots of prizes to be won, catering and refreshments on site.

L’événement Loto Vinsobres a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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