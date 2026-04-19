Vinsobres

Loto

Salle des fêtes de Vinsobres Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Loto au profit de l’école de Vinsobres avec de nombreux lots à gagner, restauration et buvette sur place.

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Salle des fêtes de Vinsobres Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 13 80 51 apei.loupitchouvinsobrais@gmail.com

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English :

Lotto in aid of the Vinsobres school, with lots of prizes to be won, catering and refreshments on site.

L’événement Loto Vinsobres a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale