Loto Salle communale Viodos-Abense-de-Bas
Loto
Salle communale Abense-de-bas Viodos-Abense-de-Bas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15
La Team MDS 64 organise son loto à Abense-de-bas.
Venez jouer pour gagner l’un des nombreux lots proposés un ordinateur portable, une trottinette électrique, un coffret wonderbox ainsi que des bons d’achats. Vous trouverez sur place des boissons et de la restauration sucrée et salée. Possibilité de réserver vos places. Ouvert à tous. .
Salle communale Abense-de-bas Viodos-Abense-de-Bas 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
