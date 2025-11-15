Loto Salle communale Viodos-Abense-de-Bas

Loto

Salle communale Abense-de-bas Viodos-Abense-de-Bas Pyrénées-Atlantiques

La Team MDS 64 organise son loto à Abense-de-bas.

Venez jouer pour gagner l’un des nombreux lots proposés un ordinateur portable, une trottinette électrique, un coffret wonderbox ainsi que des bons d’achats. Vous trouverez sur place des boissons et de la restauration sucrée et salée. Possibilité de réserver vos places. Ouvert à tous. .

