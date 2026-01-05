Loto Salle communale Viodos-Abense-de-Bas

Loto

Salle communale Abense-de-bas Viodos-Abense-de-Bas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

La Team MDS 64 organise son loto à Abense-de-bas.

Venez jouer pour gagner l’un des nombreux lots proposés une trottinette électrique, une télévision 80 cm, un mini-wok, un robot pâtissier ainsi que des bons d’achats. Vous trouverez sur place des boissons et de la restauration sucrée et salée. Possibilité de réserver vos places. Ouvert à tous. .

Salle communale Abense-de-bas Viodos-Abense-de-Bas 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 15 13 13

