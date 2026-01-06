Loto Volgelsheim
Loto Volgelsheim vendredi 13 février 2026.
Loto
Volgelsheim Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-13 20:00:00
2026-02-13
Loto de la Saint Valentin. 30 parties. Buvette et petite restauration sur place.
Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 39 86 20
English :
Valentine’s Day Lotto. 30 games. Refreshments and snacks on site.
L'événement Loto Volgelsheim a été mis à jour le 2026-01-06