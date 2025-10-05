Loto Willer-sur-Thur

Loto

5 rue de la grande armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-03 14:00:00

fin : 2026-01-04

2026-01-03 2026-01-04

Un loto convivial pour tenter sa chance et passer un moment chaleureux entre amis ou en famille. Petite restauration et buvette sur place pour agrémenter la soirée.

5 rue de la grande armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 32 95

English :

A convivial lotto to try your luck and spend a warm moment with friends or family. Snacks and refreshments on site to liven up the evening.

