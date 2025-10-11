Loto Yzeurespace Yzeure
Loto Yzeurespace Yzeure samedi 11 octobre 2025.
Loto
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-11 17:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Organisé par l’amicale des écoles publiques du bourg au profit des écoles Louise-Michel et Jules-Ferry. Restauration et buvette.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@aepby.org
English :
Organized by the Amicale des écoles publiques du bourg to benefit Louise-Michel and Jules-Ferry schools. Catering and refreshments.
German :
Organisiert von der Amicale des écoles publiques du bourg zugunsten der Schulen Louise-Michel und Jules-Ferry. Verpflegung und Getränke.
Italiano :
Organizzato dall’Amicale des écoles publiques du bourg a favore delle scuole Louise-Michel e Jules-Ferry. Catering e rinfreschi.
Espanol :
Organizado por la Amicale des écoles publiques du bourg en beneficio de las escuelas Louise-Michel y Jules-Ferry. Catering y refrescos.
L’événement Loto Yzeure a été mis à jour le 2025-08-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région