Loto Yzeurespace Yzeure

Loto Yzeurespace Yzeure samedi 11 octobre 2025.

Loto

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 17:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Organisé par l’amicale des écoles publiques du bourg au profit des écoles Louise-Michel et Jules-Ferry. Restauration et buvette.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@aepby.org

English :

Organized by the Amicale des écoles publiques du bourg to benefit Louise-Michel and Jules-Ferry schools. Catering and refreshments.

German :

Organisiert von der Amicale des écoles publiques du bourg zugunsten der Schulen Louise-Michel und Jules-Ferry. Verpflegung und Getränke.

Italiano :

Organizzato dall’Amicale des écoles publiques du bourg a favore delle scuole Louise-Michel e Jules-Ferry. Catering e rinfreschi.

Espanol :

Organizado por la Amicale des écoles publiques du bourg en beneficio de las escuelas Louise-Michel y Jules-Ferry. Catering y refrescos.

