Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Les Ozières Yzeure

Loto Les Ozières Yzeure dimanche 23 novembre 2025.

Loto

Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :
2025-11-23

LOTO TRADITIONNEL
  .

Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   asce.ddt-03@i-carre.net

English :

TRADITIONAL BINGO

German :

TRADITIONELLES LOTTO

Italiano :

BINGO TRADIZIONALE

Espanol :

BINGO TRADICIONAL

L’événement Loto Yzeure a été mis à jour le 2025-11-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région