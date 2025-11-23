Loto Les Ozières Yzeure
Loto Les Ozières Yzeure dimanche 23 novembre 2025.
Loto
Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
2025-11-23
LOTO TRADITIONNEL
Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asce.ddt-03@i-carre.net
English :
TRADITIONAL BINGO
German :
TRADITIONELLES LOTTO
Italiano :
BINGO TRADIZIONALE
Espanol :
BINGO TRADICIONAL
L’événement Loto Yzeure a été mis à jour le 2025-11-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région