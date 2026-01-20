Loto Yzeurespace Yzeure

Loto

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Organisé par le Moulins Yzeure foot.

.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 07 45 secretaire.myf@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Moulins Yzeure soccer.

L’événement Loto Yzeure a été mis à jour le 2026-01-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région