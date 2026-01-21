Loto Yzeurespace Yzeure
Loto Yzeurespace Yzeure samedi 14 mars 2026.
Loto
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Organisé par l’association des écoles publiques du bourg.
.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@aepby.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the local public school association.
L’événement Loto Yzeure a été mis à jour le 2026-01-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région