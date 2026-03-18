Lot’Occitan Salle polyvalente Artix
Lot’Occitan Salle polyvalente Artix samedi 4 avril 2026.
Lot’Occitan
Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Loto bilingue français/béarnais.
Ouverture des portes à 13h30.
Début du loto à 15h30. .
Salle polyvalente Avenue de la 2ème division blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 68 73 77 ocpertots@gmail.com
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English : Lot’Occitan
L’événement Lot’Occitan Artix a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur de Béarn