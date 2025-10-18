Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes Gaillan-en-Médoc

Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes Gaillan-en-Médoc samedi 18 octobre 2025.

Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Aux Coeurs des Hommes organisent leurs lotos dans la salle des fêtes communale, au profit des enfants hospitalisés à Abadie.

Ouverture des portes dès 18h30. Buvette et petit restauration sur place. .

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 11 26 45 auxcoeursdeshommes@gmail.com

