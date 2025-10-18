Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes Gaillan-en-Médoc
Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes Gaillan-en-Médoc samedi 18 octobre 2025.
Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Aux Coeurs des Hommes organisent leurs lotos dans la salle des fêtes communale, au profit des enfants hospitalisés à Abadie.
Ouverture des portes dès 18h30. Buvette et petit restauration sur place. .
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 11 26 45 auxcoeursdeshommes@gmail.com
English : Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes
German : Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes
Italiano :
Espanol : Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes
L’événement Lotos 2025 par Aux Coeurs des Hommes Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Médoc-Vignoble